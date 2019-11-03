Макрон заявил, что ему предпочтительнее мигранты из Африки, чем "украинские банды"

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.



"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции.



Номер издания с интервью Макрона был опубликован в четверг, 31 октября.

