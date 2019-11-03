Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время зависит от РФ - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) в ближайшее время в большей мере зависит от российской стороны. "Сейчас действительно зависит от российской стороны больше (встреча в "нормандском формате" - ИФ).



Мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты. Их было фактически две: признание "формулы Штайнмайера", как пути решения этого сложного вопроса, а также разведение в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению в последнем участке, поэтому, в принципе, мы создадим все необходимые условия", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу в Киеве.



Министр подчеркнул, что продолжающиеся обстрелы показывают, что одна из сторон не хочет прогресса, так как это последний шаг перед встречей в "нормандском формате".



В то же время, глава ведомства отметил, что Украина, Германия и Франция готовы встретиться в таком формате в ближайшее время.



"Готовность встретиться в ближайшее время зависит от российской стороны. На сегодняшний день вы видите по их риторике, что мы все же в ближайшее время встретимся", - добавил Пристайко.



Министр добавил, что в ноябре реально провести встречу в "нормандском формате".

