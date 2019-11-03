Участок разведения в Золотом под контролем МВД - Загороднюк

Участок разведения сил и средств в Золотом Луганской области находится под контролем Министерства внутренних дел, процесс разведения почти завершен. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.



"Сейчас практически завершено (разведение сил в Золотом - ред.). Территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел. МВД нам постоянно дает отчеты, каким образом это происходит, это абсолютно безопасная территория, они это гарантируют", - сказал он.



Напомним, по данным пресс-центра ООС, украинская сторона завершила разведение сил и средств в Золотом.

