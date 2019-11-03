В Минздраве заговорили об эпидемии дифтерии

В Украине существует угроза распостранения дифтерии из-за недостаточной вакцинации среди населения, заявил генеральный директор центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита, передает 1 ноября РБК-Украина.



"Основная проблема увеличения количества случаев заболевания связана с недостаточным охватом вакцинации. С 2010 по 2015 год уровень вакцинации среди детей не превышал 70%, а в 2015 он составлял 26%. Среди взрослых ревакцинацию до 2015 года не проводили. Мы фактически начали ревакцинацию взрослых с 2017 года. В связи с этим угроза относительно распространения дифтерии возможна. В связи с этим Минздрав и центр общественного здоровья предпринимает ряд мер", - сказал он.



По состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

