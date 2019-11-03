Шуфрич стал на сторону журналистов в секс-скандале с Яременко

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова считает, что никакой угрозы, связанной с уголовной ответственностью для журналистов не может быть в связи со скандалом, который имел место в отношении Богдана Яременко.



Об этом Шуфрич заявил с трибуны парламента в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.



«Я бы хотел сейчас стать на защиту наших журналистов после вчерашних фактически угроз, прозвучавших от нашего коллеги Яременко, который требовал ответственности от трех до семи лет для наших журналистов за обнародование его переписки. Есть решение Конституционного Суда от 2012 года, где четко определено, что те граждане Украины, которые являются представителями власти, они не попадают под норму Конституции и статью 163 Уголовного кодекса, которая защищает их права на личную переписку. Наш коллега Яременко является публичным лицом, он - носитель власти и переписывался с «публичными» людьми. Хочу успокоить коллег журналистов: никакой угрозы для вас нет», - сказал Шуфрич.



Как сообщалось, накануне один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на которых народный депутат Яременко переписывается с пользователями "Сеть знакомств ..." и "Loveeto". В частности, он якобы общался с проституткой о предоставлении интимных услуг за деньги.



Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

