Три фракции предлагают убрать Яременко с должности председателя комитета

Депутатские фракции «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» призывают руководство Верховной Рады поднять вопрос о целесообразности пребывания Богдана Яременко в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в связи со скандалом вокруг него.



Об этом заявил лидер фракции «Голос» Сергей Рахманин с трибуны парламента, сообщает корреспондент Укринформа.



«Я уполномочен выступить от имени трех фракций - «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Тема выступления, к огромному сожалению, неприятная, но очень важная. Потому что с точки зрения депутатов, которые входят в состав этих трех депутатских объединений, авторитету Верховной Рады как высшего законодательного, высшего представительного коллегиального органа нанесен серьезный и существенный вред. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, является неприемлемым и недопустимым. И поэтому общая точка зрения трех фракций: поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Богдана Яременко, такого важного и чувствительного комитета как комитета по вопросам международных связей (внешней политики и межпарламентского сотрудничества - ред.). Мы считаем, что депутатский корпус и руководство Верховной Рады надлежащим образом оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы», - отметил Рахманин.



При этом, обращаясь к самому Яременко, Рахманин от имени трех фракций выразил надежду, что тот, не дожидаясь оценки коллег, «сам сделает необходимый важный и единственный верный в данной ситуации шаг».



Как сообщалось, накануне один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на которых народный депутат Яременко переписывается с пользователями "Сеть знакомств ..." и "Loveeto". В частности, он якобы общался с проституткой о предоставлении интимных услуг за деньги.



Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал извинения.

