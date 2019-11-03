"Слуга народа" обсудит ситуацию вокруг Яременко на следующей неделе

Фракция "Слуга народа" обсудит ситуацию вокруг главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко на следующей неделе, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.



"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать, если до этого не будет каких-то действий по данному поводу", - сказал Корниенко журналистам в пятницу.



Он уточнил, что фракция настроена на работу и может собраться в следующий четверг - все зависит от графика работы комитетов.



"Настроение во фракции больше о работе, чем о выяснении отношений", - сказал Корниенко.



Нардеп также отметил, что фракция - это не правоохранительные органы, может только провести политический разговор с коллегами.



Ранее фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.



До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

