Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA встретилась с американкой Софией Кенин, которая была вынуждена заменить травмированную Бьянку Андрееску.



Несмотря на то, что украинская теннисистка досрочно вышла в полуфинал благодаря победе над Симоной Халеп, в поединка против Кенин Свитолина не собиралась отдавать победу, что у нее прекрасно получилось.



Матч получился напряженным, поскольку Кенин отказывалась проигрывать во втором сете. В конечном итоге Элина Свитолина смогла дожать соперницу и завершить групповой этап без поражений.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд



Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6(10)



Отметим, в полуфинале Свитолина встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч состоится в субботу, 2-го ноября.

