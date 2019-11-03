Генпрокурор: вскоре будут "хорошие продвижения" в деле об убийстве Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.



"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", - сказал генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве.



Он отметил, что с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось. "Поэтому вскоре будут результаты", - добавил генпрокурор.



Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.



Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.



В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.



6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).



22 октября Рябошапка пообещал через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве Гандзюк.

