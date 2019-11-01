Прокуратуру обязали возобновить дело о громкой взятке для Матиоса

В конце августа 2019 года Киевский суд признал незаконным постановление о закрытии уголовного дела по факту вымогательства 1 миллиона долларов главным военным прокурором Анатолием Матиосом и его заместителем Дмитрием Борзых у семьи экс-налоговика Станислава Денисюка, передает АНТИКОР

Суд обязал прокуратуру возобновить производство. И если при генпрокуроре Луценко это дело пытались закрыть, то сейчас - уже при новом главе ГПУ Рябошапке появился реальный шанс привлечь к ответственности Матиоса, да и самого Луценко.



Как пишет Антикор, эта история началась, когда экс-глава налоговой на Харьковщине Станислав Денисюк был задержан в рамках так называемого «вертолетного дела». Тогда, напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос из-за некой анонимки обвинил налоговиков в нанесении ущерба государству в 96 млрд грн.



Ряд задержанных сотрудников экс-налоговой были сразу же выпущены под залог или личное обязательство по решению суда. Другие же оставались под стражей, где подвергались давлению и угрозам. Прокуроры вынуждали их признать вину и пойти на сделку со следствием.





Адвокаты Денисюка называли условия его содержания в СИЗО «изоляцией и пытками» и подали соответствующую жалобу в ЕСПЧ.

Само же «дело налоговиков» было передано в суд только в апреле 2019 года (почти через 2 года после задержания экс-налоговикова).

Детям Денисюка сразу же после задержания их отца предложили за «вознаграждение» в 1 миллион долларов решить вопрос с Матиосом и его заместителем Дмитрием Борзых. В обмен вымогатели обещали Денисюку отмену уголовного преследования и конфискации имущества.

Но семья Денисюка заявила о вымогательстве, и передача денег состоялась под контролем правоохранительных органов. При этом, средства были использованы не бюджетные, как обычно делается в таких случаях, а личные средства Татьяны Денисюк.



Посредники слились, деньги исчезли.

Как пишет Антикор, адвокат семьи Денисюк предоставил журналистам запись разговора дочери арестанта Татьяны с посредником, где обсуждались детали "выкупа" отца и назывались имена, от которых зависит позитивное решение вопроса.





По данным Антикора, второе дыхание дело о взятке получило уже в ноябре 2017 года. Но в департаменте Варченко сразу же изменили дело - с особо тяжкой статьи на статью о мошенничестве, таким образов выведя сотрудников ГПУ из-под подозрений.

Денисюки подали ряд обращений в НАБУ, но ведомство Артема Сытника всегда отвечало отказами.



Самый же неожиданный поворот дело о вымогательстве у семьи экс-налоговика получило, когда Матиос назвал руководителя САП Назара Холодницкого конечным бенефициаром получения денег.

Адвокаты Денисюка обратились к Юрию Луценко с просьбой "вернуть" расследование дела о вымогательстве любому другому структурному подразделению ГПУ, за исключением главной военной прокуратуры. Но это прошение так и не было удовлетворено генпрокурором.

Вместо этого Луценко дал понять, что отработка версии о возможной причастности к вымогательству денег у Денисюка со стороны Матиоса и Ко не нашла подтверждение и дело о взятке начали «спускать на тормозах».

И так бы это дело и было похоронено, пишет Антикор, если бы не настойчивость семьи Денисюк.

В своем решении апелляционный суд указывает, что расследование было проведено с грубыми нарушениями.



Адвокаты Денисюка продолжают настаивать, что субъектами вымогательства миллиона долларов были непосредственно служебные лица ГПУ - Юрий Луценко, Анатолий Матиос и Дмитрий Борзых.

В апелляции обратили внимание, что ГПУ вообще не имела права вести это расследование, поскольку оно находится в компетенции НАБУ.



И если при Луценко это дело по тихому закрыли, то уже Руслане Рябошапке оно может получить второе дыхание.