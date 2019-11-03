Мощное преимущество: игровые ноутбуки Lenovo для опытных геймеров

Отдохнуть после напряженного рабочего дня, выполняя космические миссии, или уничтожать зомби в игре на выживание, сражаясь за главный приз турнира, — для таких задач потребуются мощные устройства. Благодаря разработкам инженеров Lenovo игровые ноутбуки обеспечат плавную работу ресурсоемких приложений, комфорт и эффект погружения в красочные локации.



Отдохнуть после напряженного рабочего дня, выполняя космические миссии, или уничтожать зомби в игре на выживание, сражаясь за главный приз турнира, — для таких задач потребуются мощные устройства. Благодаря разработкам инженеров Lenovo игровые ноутбуки обеспечат плавную работу ресурсоемких приложений, комфорт и эффект погружения в красочные локации. Портативные лэптопы можно брать в поездки и использовать в автономном режиме до девяти часов на полном заряде аккумулятора.

«Универсальный солдат»: в офисах и на киберчемпионатах

Благодаря стильному лаконичному дизайну устройства линеек Legion или ideapad L340 Gaming будут одинаково уместны как при решении бизнес-задач на встречах и презентациях, так и на геймерских турнирах. Продуктивные компоненты, включая процессоры Intel девятого поколения и видеокарты nVidia GeForce RTX, позволяют запускать игры класса AAA на высоких настройках качества графики и забыть о зависаниях.

Технологии в помощь геймеру

Когда главным «оружием» становится клавиатура, исход игры зависит от точности каждого нажатия. Чтобы исключить ложные срабатывания и получить молниеносную скорость отклика, в игровых ноутбуках Lenovo установлена сверхточная клавиатура для комфортного управления. Дисплеи с разрешением до 4K, частотой обновления экрана 144 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision демонстрируют максимально реалистичное изображение, а звуковой радар позволит почувствовать направление звука и не дать противнику застать тебя врасплох.

Тишина и эффективность: правильное охлаждение

Громкая работа кулеров при высоких нагрузках будет отвлекать от игровой задачи, а перегрев станет преградой на пути к победе. Забыть об этих неудобствах позволит инновационная система Coldfront. Она предполагает отдельный отвод тепла от процессора и видеокарты, а два вентилятора работают максимально тихо и эффективно.



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