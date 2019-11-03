Вырубка тропических лесов вредит экологии гораздо больше, чем считалось ранее

По данным австралийских ученых, выбросы парниковых газов, которые происходят во время вырубки тропических лесов, вредят экологии в 6 раз больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.



"Согласно результатам нового исследования, вред от выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой тропических лесов во всем мире, недооценивается в шесть раз", - говорится в сообщении. Ученые Квинслендского университета проанализировали количество выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой лесов в течение 2000-2013 годов, в результате чего оказалось, что предыдущие исследования приуменьшали ущерб экосистеме от такой деятельности людей на 6,53 миллиарда тонн выбросов, то есть в шесть раз.



Один из авторов исследование Шон Максвелл заявил, что ученые также учли объемы углекислого газа, который могли бы поглотить вырублены леса в течение 13 лет. Также ученые отметили, что они не анализировали вырубку нетропическая лесов. Соавтор исследования Джеймс Уотсон с университета Квинсленда отметил, что "это временная бомба из углекислого газа, и политики должны решить эту проблему".

