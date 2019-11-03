Власти США начали проверку TikTok

Правительственная комиссия по иностранному финансированию в США начала проверку владельца сервиса TikTok — китайской ByteDance Technology. По информации трех неназванных источников Reuters, проверка проводится в связи с покупкой китайцами американского сервиса Musical.ly, который вошел в состав TikTok в 2018 году.



Источники Reuters утверждают, что в свое время китайская компания не подала заявку об одобрении сделки, поэтому теперь у комиссии есть право провести проверку. Речь может, в частности, идти о гарантиях защиты от снижения стоимости приобретенных американских активов.



Представитель TikTok отказался комментировать текущие взаимоотношения с регуляторами, заверив, что компания намерена сотрудничать с властями США.



В США TikTok подвергается критике в связи с процедурой сбора персональных данных и возможной цензурой контента со стороны китайской компании. 24 октября двое сенаторов (республиканец и демократ) попросили директора национальной разведки Джозефа Магуайра проверить эти подозрения.



TikTok уже штрафовали на 5,7 миллиона долларов за нарушение американского закона о защите данных несовершеннолетних. Эти нарушения были изначально выявлены в Musical.ly еще до присоединения к китайскому сервису.

