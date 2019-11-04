Илон Маск за неделю разбогател на два миллиарда долларов

Известный американский изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маска за неделю разбогател на $2 млрд и теперь его состояние достигло $22,9 млрд. Об этом сообщает Forbes.



Это стало известно после того, как производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года.



После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию. Скорректированная прибыль компании составила $342 млн. За последующую неделю цена акций Tesla выросла почти на 24%.



Сообщая о полученной компанией прибыли, господин Маск подчеркнул, что Tesla опережает график в работе над внедорожником Model Y и приближает дату его запуска в продажу. Новый электрокар должен появиться на рынке летом 2020 года.



Акции компании взлетели на 20%, ее рыночная капитализация достигла $53 млрд. Это позволило производителю электрокаров обогнать таких гигантов автопрома, как General Motors и BMW. При этом в первом полугодии убытки компании были больше $1 млрд.

