Sony Pictures снимет продолжение мультфильма о Человеке-пауке

Вторая часть мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) выйдет на экраны весной 2022 года. Об этом сообщила американская кинокомпания Sony Pictures в официальном Twitter мультипликационной ленты в пятницу, 1 ноября.



Указано, что картина выйдет в кинотеатрах 8 апреля 2022 года – спустя более чем три года после премьеры первой части мультфильма. Пока не известно, кто будет режиссером новой картины.



Напомним, первая часть мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана вышла в прокат в декабре 2018 года. А в феврале нынешнего года она получила премию Оскар в номинации "Лучший мультипликационный фильм".



Лента повествует о том, как супергерои из разных вселенных объединяются для борьбы со злом. Мировые сборы мультфильма превысили $375 млн, из них более $190 млн в Северной Америке. Бюджет картины составил $90 млн.





