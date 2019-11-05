Оливия Колман получила орден Британской империи

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, которая сыграла королеву Великобритании Елизавету в сериале Netflix «Корона» и королеву Анну в «Фаворитке» (за эту роль Оливии достался «Оскар»), получила Орден Британской империи «за службу драматургии», сообщает BBC.



45-летняя актриса получила награду в Букингемском дворце под своим настоящим именем — Сара Синклер — из рук принцессы Анны, а не самой королевы. Так что ожидаемая журналистами встреча двух королев не состоялась.



Оливия Колман сменила в роли Елизаветы II в сериале «Корона» предыдущую исполнительницу Клэр Фой. В новом сезоне, который начнется 17 ноября, полностью сменился актерский состав в связи со взрослением героев.





