Неврологи советуют не торопиться с выходом на пенсию

Люди, рано вышедшие на пенсию (до 60 лет), чаще сталкиваются с деменцией по сравнению с теми, кто работает до самого пожилого возраста, пишет The Daily Mail. Отсутствие работы ускоряет когнитивный упадок и снижение качества памяти. Причина - отсутствие умственной стимуляции, которую дает работа.



Также снижается уровень социальной активности и взаимодействий с другими людьми. Социальная изоляция, как известно, сама по себе опасна для человека. К такому выводу Университет Бингемтона пришел, проанализировав состояние более 17500 пожилых человек.



Ученые обнаружили, что люди, получающие пенсию, демонстрировали гораздо более быстрое ухудшение умственных способностей, чем работавшие пожилые люди. Наиболее заметным показателем умственного спада среди пенсионеров была память. Пенсионеры справились почти на 20% хуже со всеми тестами на оценку памяти по сравнению с работавшими.

