Генетика и режим сна связаны

Руководитель лаборатории сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов считает способность человека работать ночью, как и способность пробуждаться без проблем, во многом связана с генетикой. У некоторых она выражена больше и передается последующим поколениям, пишет "Российская газета»". Что касается пробуждения, на рынке существуют "умные будильники", которые призваны облегчить эту задачу.



"Различные устройства, имитирующие восход Солнца, по моему мнению, эффективны лишь в зимнее время. В холодный период года Солнце появляется над горизонтом позже, чем люди обычно просыпаются на работу. "Умные" будильники помогают привыкнуть вставать в это время. Летом и весной люди просыпаются самостоятельно вместе с восходом нашего светила. Применение таких устройств может оказаться полезным в ненастную погоду, когда все небо закрыто тучами", - говорит Дорохов.



В свою очередь, диетологи заявляют: помогут проснуться шпинат, шоколад и яблоко. В шпинате много витамина С, калия, железа и магния. Это и способность регулировать нервную систему делают его особенно полезным. При употреблении шоколада в теле вырабатываются эндорфины, улучшающие настроение. Яблоко - ценный источник фруктозы, которая придаст бодрости.

