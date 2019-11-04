Анбандлинг ради транзита

Чего не сделаешь ради $3 млрд. в год от газового транзита? Нравится мне, как европейцы называют наши трехсторонние переговоры с Россией и ЕС по транзиту газа -- #TratellGasTalks. Очень изящно. Учитесь, лохи. Это все стоит денег. Интеллектуальная работа. Не то, что газ перекачивать. Кажется, мы запутались с реформой «Нефтегаза». Вроде бы делали все, как просила Европа, а оказалось – ради нового контракта с Россией. Вот и живи теперь с этим. Сочувствую патриотам.

На прошлой неделе народные депутаты приняли во втором чтении проект закона №2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». За документ проголосовал 341 парламентарий. Конституционное большинство.



Законопроект призван завести нас в рамки Третьего энергопакета. Что это такое и с чем его едят? Мы уже рассказывали, что в июле 2009 года в пылу демонополизации Европейский Союз принял пакет общеевропейского законодательства, который предписывает разделить добычу, транспортировку и продажу энергоносителей (газа, электричества и т.п.). Это дело назвали Третий энергопакет. Мы к нему присоединились, а Россия нет, и «Газпром» пытается с этой темой бороться.



Под выполнение европейских требований «Нефтегаз Украины» должен быть «расчленен» или другими словами подвергнут анбандлингу. Что с ним и произошло. Магистральные трубопроводы «ходят по рукам». То их передали в ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Потом все переиграли и оператором стал ООО «Оператор ГТС Украины». Теперь оказалось, что «оператор» – “дочка” МГУ, а над этим всем стоит Минфин, который никакого отношения к ГТС не имеет, но так решил Евросоюз.



В добавление ко всему десятилетний контракт с Россией (за который Юлия Тимошенко успела отсидеть в тюрьме) заканчивается 31 декабря этого года. С 1 января 2020 «Нефтегаз» выходит из процесса и туда заходит... То ли Минфин, то ли МГУ, то ли «Оператор ГТС Украины». Если повезет – то все втроем. По одному представителю от каждой структуры.

Украинская сторона вообще хочет заключения договора на 10–15 лет и фиксацию объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской газотранспортной системы. Так сказал Андрей Коболев. Замечательная идея. Только непонятно, что будет через 10 лет (я уже не говорю о 15-ти). Где будет сам «Нефтегаз» и его ГТС? Кто ее купит, возьмет в концессию или приватизирует?



С кем-то из них Россия должна подписать контракт на транзит своего газа по украинской территории. С кем именно еще непонятно. А продлить «тимошенковский» контракт нельзя, ибо, как объяснил представитель Европы на трехсторонней встрече вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, с нового года изменится субъект соглашения с украинской стороны. Такая вот оказия.



Украинская сторона вообще хочет заключения договора на 10–15 лет и фиксацию объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской газотранспортной системы. Так сказал Андрей Коболев. Замечательная идея. Только непонятно, что будет через 10 лет (я уже не говорю о 15-ти). Где будет сам «Нефтегаз» и его ГТС? Кто ее купит, возьмет в концессию или приватизирует? Сколько «северных» и «южных» потоков настроит “Газпром”? Может, вообще американцы изобретут альтернативное топливо из какашек скунсов и никакой транзит газа больше не понадобится.



Сложно строить планы на будущее в таком глобальном и нестабильном мире. И тем более заключать долгосрочные контракты. Впрочем, наши переговорщики не зря такие хитрые и расслабленные, а Нацбанк четко записал в свой макропрогноз транзит 50 млрд. куб. газа. Верховный суд Европы отменил решение ЕС, которое позволяло российскому «Газпрому» транспортировать больше газа по газопроводу Opal, соединяющему трубопровод Nord Stream с Германией.



Низкий поклон польским братьям: суд поддержал доводы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не изучила влияние такого решения на энергетическую безопасность Польши.



С 2013 года «Газпром» мог пользоваться половиной мощностей Opal, в 2016 году ему разрешили подключить 90% мощностей трубы. При использовании 50% Opal «Газпром» сможет загрузить этот отвод только на 18 млрд. куб. метров в год, что потенциально сократит прокачку по «Северному потоку» на 20 млрд. куб. м от уровня прошлого года (58 млрд. куб. м). И тогда приходим мы и качаем через себя.



В Нацбанке подсчитали, что если от транзита российского газа в ЕС Украина получает около $3 млрд. в год, а объем транзита сократится с около 90 млрд. куб. м в 2019 году до 50 млрд. куб. м в 2020 году, мы получим на 60% меньше доходов. Но уж 50 млрд. кубов газа «Газпрому» прокачать придется. Никуда он не денется.

Грандиозная работа. Только ради чего? Мы ходим транзита или суда? Если смотреть на прогнозы НБУ, то напрашивается первый вариант ответа. Если на действия «Нефтегза», то второй. Европа явно хочет не суда, а транзита. Причем по своим правилам. Россия также не против этого. Да и анбандлинг делался ради транзита, мы это все понимаем. Так, может, хватит «Нефтегазу» разыгрывать непонятный спектакль?



Хотя... Мы писали, что альтернативой долгосрочному контракту являются так называемые «свопы». По европейскому законодательству Украина обязана выставлять свободные транзитные мощности на аукцион, и Россия сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и даже разовых поставок. Именно это имел в виду шеф Минэнерго РФ Александр Новак, когда говорил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину.



В «Нефтегазе» этого опасаются и не хотят, заявляя, что «Газпрому» нужен короткий, желательно годичный, контракт, чтобы потом лишить Украину доходов от транзита, пустив основной поток газа в обход. А Украине нужен длинный контракт, который бы гарантировал доход от транзита на ближайшие 10 лет.



Поэтому в ответ на слова президента России Владимира Путина на совместной пресс-конференции 30 октября с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что «Газпром» и «Нефтегаз» должны обнулить взаимные претензии по газу, «Нефтегаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома».



Как сообщил исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, количество основного текста искового заявления превышает 500 страниц. Также прилагаются свидетельские показания. Он добавил, что над этими документами команда «Нфтегаза» работала примерно три месяца. С чем мы их искренне поздравляем.



Грандиозная работа. Только ради чего? Мы ходим транзита или суда? Если смотреть на прогнозы НБУ, то напрашивается первый вариант ответа. Если на действия «Нефтегза», то второй. Европа явно хочет не суда, а транзита. Причем по своим правилам. Россия также не против этого. Да и анбандлинг делался ради транзита, мы это все понимаем. Так, может, хватит «Нефтегазу» разыгрывать непонятный спектакль? Очевидно, что Россия и Европа уже в деле. Осталось уговорить «английскую королеву», чтобы не выпендривалась. Извиняюсь, но это мы...