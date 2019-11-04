Неукротимая ненависть Трампа к Украине

В мае трое главных советников президента Дональда Трампа встретились с ним в Овальном кабинете, чтобы убедить его в том, что новый украинский лидер — это союзник, заслуживающий поддержки США. Они едва успели начать свой доклад, как Трамп обрушился на них с критикой, как рассказали действующие и бывшие американские чиновники, осведомленные о ходе той встречи.

По мнению Трампа, все руководство Украины вступило в сговор с демократами, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.



«Они [украинские власти] пытались уничтожить меня», — ругался Трамп.



Министр энергетики Рик Перри (Rick Perry), который был одним из троих советников, участвовавших в той встрече, попытался убедить Трампа в том, что новый президент Украины отличается от своего предшественника, что он реформатор, очень похожий на самого Трампа, который даже процитировал слова Рональда Рейгана в своей инаугурационной речи.



Но чем больше они старались убедить Трампа во время встречи в Овальном кабинете, тем сильнее он сопротивлялся.



«Это ужасные, коррумпированные люди», — говорил Трамп.



С момента начала расследования в рамках процедуры импичмента месяц назад члены Палаты представителей уже выслушали за закрытыми дверями показания около десятка свидетелей. И лейтмотивом показаний практически всех этих свидетелей стала неукротимая ненависть президента по отношению к Украине, ненависть, которую он испытывает с первых дней своего пребывания в Белом доме.



«Мы никогда не могли этого понять, — сказал один бывший чиновник Белого дома, комментируя отношение Трампа к этой бывшей республике Советского Союза, добавив, что во многом такое отношение президента к Украине объясняется его склонностью верить в различные теории заговора. — Звучали обвинения, что они [украинцы] каким-то образом сотрудничали с предвыборной кампанией Клинтон. Звучали обвинения, что они навредили ему. Он просто ненавидит Украину».



Чиновники Белого дома не отреагировали на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.



Ненависть Трампа к Украине была настолько глубокой, а сам он настолько отчаянно сопротивлялся призывам внешнеполитического истеблишмента о необходимости поддерживать союзников США, что высокопоставленные чиновники, отвечающие за политику США в отношении Украины, решили, что единственный способ преодолеть это — организовать встречу Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете.



«Как только два президента лично встретятся, президент Трамп быстро поймет, что президент Зеленский — харизматичный политик, который пользуется поддержкой своего народа и который достоин помощи Соединенных Штатов», — сказал на слушаниях в конгрессе Курт Волкер (Kurt Volker), который ранее занимал должность специального советника по Украине.



Американские и украинские чиновники потратили несколько месяцев на то, чтобы организовать встречу Трампа и Зеленского. В своих бесплодных попытках добиться этой встречи Перри, Волкер и Гордон Сондленд (Gordon Sondland), посол Соединенных Штатов в Евросоюзе, призывали украинцев выполнить требование Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани (Rudolph W. Giuliani) о проведении расследований, которые могли бы принести Трампу политическую выгоду.



В конечном счете 25 июля в ходе телефонного разговора Трамп напрямую потребовал у украинского президента найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена (Joe Biden).



«Мне хотелось бы, чтобы вы оказали нам услугу», — сказал Трамп, согласно расшифровке того телефонного разговора.



Эта настойчивая просьба уходит своими корнями в самое начало президентства Трампа, когда Зеленский все еще был украинским комедийным актером, а высокопоставленные советники Трампа по вопросам внешней политики пытались понять причины неприязни Трампа к Киеву и выработать политику США в отношении Украины.



Осенью 2017 года Трамп должен был встретиться с тогдашним президентом Украины Порошенко на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то время американские чиновники пытались убедить Трампа, что Украина, которая вела войну против поддерживаемых Россией сепаратистских сил, была достойна поддержки США.



Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) сказал Волкеру, что у того будет примерно 45 секунд на то, чтобы провести брифинг для американского президента перед его встречей с Порошенко. Как сказал Тиллерсон, если президент захочет узнать что-то еще, он задаст вопросы. Волкер приложил максимум усилий для того, чтобы уложиться в это время, как рассказали бывшие американские чиновники, которые согласились дать интервью на условиях анонимности.



После этого Трамп начал осыпать Волкера негативными высказываниями об Украине, говоря о том, что это «ненастоящая страна», что она всегда была частью России и что она «насквозь коррумпирована».



Внутри администрации советники Трампа обсуждали вопрос о том, откуда могло взяться такое негативное отношение к Украине. Некоторые считали, что Трамп видел в Украине препятствие для налаживания отношений с президентом России Владимиром Путиным, который злился из-за антироссийских санкций, введенных Америкой в связи с аннексией Крымского полуострова и той поддержкой, которую Кремль продолжал оказывать пророссийским сепаратистам на востоке Украины.



В тот момент, когда Трамп встретился с Порошенко в ООН, американские чиновники активно обсуждали вопрос о том, нужно ли продавать Украине противотанковое оружие. Прежняя администрация президента Барака Обамы решила этого не делать, сославшись на то, что продажа Украине такого оружия сделает этот конфликт еще более кровавым.



Команда Трампа по вопросам национальной безопасности единодушно поддержала эту идею. Но Трамп колебался. «Он повторял, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна», — сказал один бывший высокопоставленный чиновник Белого дома.



По словам одного бывшего чиновника, Трамп сказал своим советникам, что «все» вокруг советуют ему этого не делать, потому что это разозлит Россию. На самом деле его команда рекомендовала ему поступить противоположным образом. Спустя несколько месяцев отсрочек, в декабре 2017 года Трамп наконец одобрил продажу оружия Украине.



Со временем, по словам американских чиновников, его скептическое отношение и неприязнь по отношению к Украине не утихли, а наоборот усилились.



Некоторые советники, такие как подполковник Александр Виндман (Alexander Vindman), который отвечал за украинскую политику в Совете национальной безопасности, сообщили конгрессменам, что некие «агенты влияния извне навязывали Трампу ложный образ Украины», который «вредил политике правительства США». Другие задавались вопросом о том, могла ли ненависть Трампа к Украине быть каким-то образом связана с его негативным отношением к идее помощи иностранным государствам.



Украина была слабой страной, раздираемой войной и отчаянно нуждающейся в помощи США. Она вряд ли могла предложить нечто существенное Трампу, который сделал борьбу с торговым дефицитом США одним из своих важнейших приоритетов.



В ужесточении отношения Трампа к Киеву Сондленд винил Джулиани, который публично обвинял Украину в коррупции и вмешательстве в выборы 2016 года. И Сондленд считал Джулиани тем человеком, который мог повлиять на Трампа и смягчить его враждебное отношение к Украине.



«Нам всем было понятно, что именно Джулиани мог изменить отношение президента к Украине», — сообщил Сондленд конгрессменам в октябре.



Американские чиновники также не могли решить, каким образом можно убедить Трампа в значимости Украины в политике США. Посол США на Украине Уильям Тейлор (William B. Taylor) и многие другие чиновники внешнеполитического ведомства выдвигали аргументы, которые были основаны на ценностях и принципе поддержки международного порядка. В показаниях в Палате представителей Тейлор отметил, что своим посягательством на суверенитет Украины Россия «нарушила бесчисленное количество договоров» и «отвергла все те принципы, которые помогали поддерживать мир и способствовали процветанию Европы после Второй мировой войны».



В конгрессе демократы и республиканцы поддерживали Украину, считая это необходимым для защиты американских демократических принципов. Украина представляла собой хрупкую демократию, вынужденную бороться одновременно с внутренней коррумпированностью и сильным внешним противником.



Но ни один из этих веских аргументов не мог убедить Трампа. «Многие американцы чувствуют необходимость поддерживать Украину, потому что она борется за те ценности, которые мы считаем фундаментально американскими, — сказала Молли Монтгомери (Molly Montgomery), которая работала на бывшего вице-президента Пенса, а теперь работает в Albright Stonebridge Group. — Но очевидно, что Трамп не разделяет эту симпатию. В целом в любом споре его больше привлекает сильная сторона».



С первых дней работы в Белом доме Трамп ясно дал понять, что ему не нравятся альянсы и все то, что заставляет США защищать более слабых союзников. Он неоднократно ставил под сомнение целесообразность существования НАТО и резко критиковал европейцев за неспособность вносить справедливую лепту в общую систему обороны. Американские чиновники называют мировоззрение Трампа мировоззрением, которое ориентировано на краткосрочную перспективу и заключение сделок. По их словам, вместо того чтобы искать союзников, Трамп стремится к сделкам.



По словам чиновников, именно эта его склонность и заставила его проверить, что он может получить от украинцев в обмен на встречу в Овальном кабинете.



«Этот эпизод, к сожалению, не удивляет, — сказал один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с политикой США в отношении Украины. — Это очевидное проявление в первую очередь склонности к импульсивным и своекорыстным решениям, которые подрывают авторитет Америки».



Большинство чиновников согласны с тем, что ненависть Трампа по отношению к Украине, как и многие другие его обиды, связана с президентскими выборами 2016 года и его убежденностью в том, что Украина несет ответственность за унизительный крах Пола Манафорта (Paul Manafort), бывшего главы предвыборного штаба Трампа. По их словам, ненависть Трампа к Украине является «укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер».



«Украина всегда была проблемой, с первого же дня, — сказал союзник Трампа сенатор Линдси Грэм (Lindsey O. Graham). — Он слышал много плохого об Украине от множества людей».