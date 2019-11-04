НБУ на прошлой неделе увеличил выкуп валюты на 75%

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 28 октября по 1 ноября купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн – на 74,3% больше, чем неделей ранее.



Согласно сообщению на сайте центробанка, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $126,9 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).



Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.



В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,612 млрд, продал - $479,23 млн, в частности в октябре приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн, тогда как в сентябре сумма чистой покупки валюты составила $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

