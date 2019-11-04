Украина будет членом НАТО - Столтенберг

Украина станет членом НАТО, уверен генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью ТСН. "Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО", - ответил Столтенберг на вопрос о том, примут ли Украину в Североатлантический альянс.



Он также подчеркнул, что согласие на членство Украины в Альянсе союзники дали еще на Бухарестском саммите в 2008 году, однако какой-то конкретный график вступления в НАТО "сделать невозможно", поскольку все зависит от темпа реформ.



Напомним, на прошлой неделе в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

