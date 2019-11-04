Правительство завтра представит проект Госбюджета-2020

Кабинет министров Украины во вторник, 5 ноября, в онлайн-режиме презентует проект госбюджета на 2020 год. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает УНН. "Завтра в 11:00 мы всем составом Правительства представляем главный финансовый документ страны в следующем году для всех украинцев. Онлайн", - написал Премьер.



По словам Гончарука, в проекте Госбюджета-2020 заложено "развитие стратегически важных направлений для людей". Он уточнил, что одна из них – медицина. По его словам, речь идет о системе экстренной медицинской помощи.



Также он отметил, что правительство отходит от практики повышения налогов.



"Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать. Мы отходим от такой практики.



Мы будем больше зарабатывать внутри страны - за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков", - написал премьер.



Он добавил, что проект предусматривает "много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста".



"За счет этого у нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты", - добавил Гончарук.

