Партия власти проведет съезд в воскресенье в Киеве

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.



"Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции в понедельник.



Как сообщили в пресс-службе, делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.



Как сообщалось, председатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

