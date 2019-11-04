Названы сроки запуска 5G в Украине

Мобильная связь 5G может появиться в Украине через три года. Об этом в интервью LIGA.tech заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.



"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи", - отметил замминистра.



По его словам, ожидается, что мобильные операторы внедрят 5G в Украине через три года.



Ранее стало известно, что в некоторых городах Украины планируют запустить с 1 декабря 5G в тестовом режиме.



Напомним, что ранее Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

