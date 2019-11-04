Министр хочет разделить Укрзализныцю на три компании в течение двух лет

Разделение АО "Укрзализныця" на три компании может продолжаться от одного до двух лет.



Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.



По его словам, для разделения Укрзализныци нужен переходный период, потому что кроме самой реформы необходимо готовиться к изменению организационной структуры.



"Переходный период минимум год, но будем стараться уложиться в срок не более чем два года. Мы общались с коллегами из Польши, у них анбандлинг железной дороги длился два с половиной года. Они это достаточно удобно и правильно сделали, и, думаю, мы можем учитывать и их опыт. А есть и другие, например, Германия. Там процесс длится два десятка лет", - отметил министр.



