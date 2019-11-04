«Полезная программа»: чем полезна свекла и как правильно ее выбирать?

Во вторник, 5 ноября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный свекле. Зрители узнают, как разобраться в различных сортах одного из самых популярных среди украинцев овощей, как правильно выбирать и хранить этот корнеплод и в каком виде свекла принесет больше пользы для здоровья.

Свекла – традиционный осенний овощ, незаменимый в кулинарии. Универсальность этого корнеплода позволяет создать огромное количество блюд: от супов и салатов до изысканных десертов. Чем полезна свекла? И может ли навредить нашему организму? Как часто можно ее есть и в каком виде?

«Свекла содержит в себе огромное количество полезных витаминов, микроэлементов и аминокислот, – рассказывает диетолог Ольга Безуглая. – А также в ней содержится суточная норма магния, калия, натрия и фолиевой кислоты, которая необходима для беременных. Этот овощ является природным антидепрессантом и оказывает мягкий слабительный эффект на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в составе свеклы есть бетаин – антиоксидант, который очищает наш организм от всех вредных веществ. Правда, тем, кто страдает гастритом или язвой желудка, категорически нельзя употреблять сырую свеклу: она раздражает стенки желудка. А вот вареную свеклу можно есть всем».

Правда ли, что свекла больше других корнеплодов накапливает нитраты? Какие заготовки из свеклы лучше делать? Эффективна ли свекольная диета? И помогает ли свекольный сок избавиться от перхоти? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: специалист по здоровому питанию, нутрициолог Алексия Май; агроном Вадим Близнюк; диетолог Ольга Безуглая. Своими полезными советами поделятся звездные гости проекта – народная артистка Украины Оксана Пекун и телеведущая Ева Бажен.

«Свеклу не только едят, о ней еще и песни поют: «Червоненький бурячок, зелененька гичка, сватай мене, козачок, бо я молодичка», – говорит Оксана Пекун. – Для украинцев это ежедневный продукт, ведь наш борщ невозможно представить без свеклы. Кстати, издавна на Украине его варят не только из столового красного сорта. К нему нужно обязательно добавлять белую сахарную свеклу, чтобы борщ был более сладким и вкусным. Мое любимое блюдо – цвикли. Это ароматная, острая и вкусная закуска из мелко натертой вареной свеклы с добавлением хрена, меда, лимонного сока, перца и зелени. Подают ее обычно к мясу, рыбе, холодцам и разным мясным нарезкам, но я иногда просто намазываю на черный ржаной хлеб – очень вкусно получается».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный свекле, смотрите завтра, 5 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски «Полезной программы»:

В среду, 6 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе творога.

Франкоязычные швейцарцы зовут его séré, а украинцы называют – «сир». Мягкий, белый, вкусный. У наших предков творог считался одним из самых уважаемых продуктов, его даже называли «белым золотом». Чем он полезен для нашего организма? Каковы противопоказания к его употреблению? Чем отличается настоящий сыр от сырного продукта? Есть ли разница в полезных свойствах зернистого творога и обычного? Чем козий и овечий сыр отличается от коровьего? Какой из этих сыров вкуснее – тофу, миндальный или кокосовый? И как из обычного творога сделать оригинальное блюдо, чтобы удивить гостей, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – певец Олег Кензов.

В четверг, 7 ноября, в 10:00 на «Интере» – программа о луке.

Появившись в Средней Азии в 4 тысячелетии до нашей эры, этот универсальный овощ покорил весь мир. Во-первых, без него не обходится практически ни одно блюдо. А, во-вторых, он особенно полезен в сезон простуд: лук может защитить от вирусов и микробов не только человека, но и его дом. Что делает это растение особенным? Каким сортам лука стоит отдать свое предпочтение – острым, полуострым, сладким, экзотическим? Где хранить лук, чтобы он не гнил? И как приготовить изысканное ресторанное блюдо – французский луковый суп? Звездный эксперт – актер Георгий Хостикоев.

А в пятницу, 8 ноября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о красной рыбе.

Семга, форель, кета и горбуша… Деликатесные виды рыбы называются красными не только из-за цвета мяса, но и благодаря ценным питательным свойствам и удивительным вкусовым качествам. Какие из видов красной рыбы вкуснее, а какие – полезнее? Как выбрать качественную и безопасную красную рыбу? Правда ли, что потребление такого продукта может улучшить состояние кожи? На что обращает внимание певец Иван Березовский, когда выбирает красную рыбу? Ответы на эти и многие другие вопросы – в выпуске «Полезной программы».