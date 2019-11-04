Поездка депутата Госдумы РФ в Золотое является нарушением всех норм — Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.



Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.



“Поездка депутат парламента России — это нарушение всех норм. Это — наша территория, на которую он приехал без разрешения и это обязательно вызовет реакцию Министерства иностранных дел официальную", - подчеркнул Пристайко.



Встреча глав МИД Украины и Эстонии состоялась в Киеве / Фото: Даниил Шамкин, Укринформ



Как сообщалось, депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого.



29 октября в 12.00 часов началось разведение сил вблизи Золотого.



