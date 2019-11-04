Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о прекращении полномочий депутата

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.



"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.



В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии "Евросолидарность".

