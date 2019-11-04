Эстония поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, находящийся с визитом в Киеве, заявил в понедельник, 4 ноября, что Таллин поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО, сообщает Европравда.



"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединения к политической семье Европейского союза и НАТО на основании соответствующих реформ и трансформаций в стране", - добавил министр.



Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, которая заявила о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донбассаю



Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает аннексию Крыма Россией и регионов востока Украины, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.



Рейнсалу также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ноябре встретится в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



"Двусторонние отношения Эстонии и Украины - безоблачные, но есть еще много сфер, в которых мы можем улучшить наше сотрудничество. И именно это будет на повестке дня во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу.

