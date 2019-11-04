Во всех областях Украины включили отопление

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.



Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.



Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.



В Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.







