Зеленский сменил главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации (Указ №798/2019), сообщается на сайте Офиса президента.



"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится тексте указа №798/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.



Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

