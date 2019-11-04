У ОБСЕ призывают ускорить разведение сил возле Петровского

Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик отметил успехи в разведении сил возле села Золотое, однако призвал стороны начать срочный отвод войск вблизи Петровского. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.



"Я приветствую завершение процесса отвода сил и средств из зоны разведения в Золотом и начало процесса разминирования. Учитывая прогресс в Станице Луганской и Золотом, я призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего перезапуска процесса разведения в районе Петровского", - заявил Сайдик.



По мнению представителя главы ОБСЕ, выполнение обязательств, предусмотренных рамочными соглашениями Трехсторонней контактной группы, касаемых разграничения сил и средств, будут способствовать установлению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины.

