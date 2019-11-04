Иран запустил 30 новейших центрифуг для обогащения урана

Иран начал использовать дополнительные 30 усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана, вдвое увеличив их количество. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на президента Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.



Отмечается, что это вдвое больше центрифуг, чем было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить их количество.



Центрифуги IR-6, которые начал использовать Иран, способны производить обогащенный уран в десять раз быстрее, чем оборудование предыдущего поколения.



При этом Салехи рассказал, что Иран разрабатывает прототип центрифуги IR-9, который в 50 раз быстрее, чем установка IR-1 первого поколения.



Как известно, ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран до года сокращает, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.



Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.



Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.



В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.



Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

