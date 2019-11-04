Труба сетует на нехватку следователей ГБР

Директор государственного бюро расследований Роман Труба обеспокоен ситуацией, которая сложится со следствием в ГБР после передачи уголовных производств из органов прокуратуры.



"С 20 ноября у ГПУ остается только функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе – ГБР. Среди них – 5 тысяч томов материалов "дел Майдана", которые новые следователи должны изучить с самого начала", - написал Труба в понедельник в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что в ГБР не достаточно следователей даже для расследования тех производств, которые есть в настоящее время.



"Что будет, когда мы получим тысячи томов новых уголовных производств – спрогнозировать не сложно", - добавил он.



В этом контексте директор ГБР выразил убеждение, что решить проблему можно принятием Верховной Радой в кратчайшие сроки изменений в закон о ГБР: отменить граничную численность сотрудников Бюро и упростить процедуру принятия на работу для отдельных следователей Генпрокуратуры.

