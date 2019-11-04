Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Погасия начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.



"Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа №801/2019, обнародованного на сайте президента в понедельник.



Другим своим указом (№800/2019) Зеленский уволил с этой должности Сергея Ходунова.



Как сообщалось, Зеленский назначил Ходунова на эту должность указом от 29 июля текущего года.

