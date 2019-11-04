Названа новая дата разведения в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в понедельник, 4 октября.



"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.



В то же время глава украинской стороны СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что крайние обстрелы были 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.



Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

