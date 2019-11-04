Мужские джины – что выбрать для обновки

Джинсы вечный и обязательный элемент любого гардероба, однако, если пришла пора обновится, то вам будет полезна данная статья, из которой вы узнаете, чему предрекают сейчас большую популярность.



Мужские джинсы – современная мода



Джинсы уже многие десятилетия занимают свое положенное место в повседневном гардеробе каждого человека. В лучших традициях классики они признаны модным аксессуаром, который не теряет своей актуальности, при этом оставаясь удобной альтернативой брюкам не только в полуформальной рабочей обстановке, но и для отдыха или свободного времяпрепровождении. Во многом все благодаря приятной и прочной ткани, которая к тому же плохо пачкается, и просто очень практична в любое время года.



Какие мужские джинсы сейчас в моде и что предрекается на ближайшие сезоны – во-первых старые каноны никуда не делись. Slim Fit все еще прекрасно смотрится в современных реалиях, да и полюбился он не за свою популярность, а скорее благодаря практичности и эффектному внешнему виду. Однако фешн-эксперты предрекают повальный курс на более свободную посадку в видоизмененном стиле regular. Уже сейчас многие дизайнеры обращаются к этому направлению за вдохновением, которое выражается в новых коллекциях самых модных и престижных мировых брендов. Широкие штанины снова в тренде, однако теперь речь идет об аккуратной бесформенности с прямым кроем – складки и небрежный вид больше не актуальны. Подвороты – еще одно повальное веянье, которое из разряда самопровозглашенных перешло в признанное дизайнерами направление, и часто используется ими в качестве запланированного декора. В сочетании с прямыми формами может получится отличный лук. Штаны с прорезями остались на своем месте, только теперь добавились новые элементы – последним модным направлением как в женских, так и в мужских джинсах остаются стилизованные заплатки из комбинированных материалов с градацией по цвету, или украшенные принтами. Если вы заинтересованы в обновке, советуем вам посетить интернет-магазин брендовой одежды Ultra Shop, где вы найдете сотни различных вариантов из последних коллекций лучших мировых лейблов. Для вас уже подобраны самые интересные и актуальные модели, остается только определиться со своими желаниями.