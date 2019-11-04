ЦИК будет вести видеотрансляцию своих заседаний

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начинает видеотрансляцию своих заседаний на своем официальном веб-сайте, начиная со вторника, 5 ноября, сообщается на странице Комиссии в соцсети Facebook.



"Этот процесс стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Комиссии с координатором проектов ОБСЕ в Украине… D рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 года Координатор провел тендер и закупил конференц-систему для залов заседаний Комиссии, а также обеспечил ее установку. Она, помимо прочего, позволяет вести и онлайн-трансляции", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ЦИК, проект реализован при поддержке Миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.



"Начало трансляции заседаний ЦИК станет еще одним важным и эффективным шагом по усилению открытости и прозрачности деятельности Комиссии", - говорится в сообщении.

