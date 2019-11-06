Вышел второй трейлер «Нового папы»

HBO выпустил новый тизер-трейлер «Нового папы», продолжения популярного сериала «Молодой папа». В ролике Пий XIII (он же Ленни, он же Джуд Лоу) впадает в кому, и ему находят замену в виде персонажа Джона Малковича, который должен стать не менее эксцентричным понтификом.



Ожидается, что режиссёр Паоло Соррентино продолжит изучать и показывать зрителям «мир современного папства». В сентябре состоялся предпоказ сериала на Венецианском кинофестивале и, как пишет The Guardian, новый сезон вышел «столь же богатым, восхитительным и загадочным».



Премьера состоится в ноябре на Sky Atlantic, на HBO сериал покажут лишь в январе 2020. Всего нас ждёт 9 эпизодов.





