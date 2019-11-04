Компания Коломойского в пять раз увеличила доступ к российскому импорту - СМИ

Компания "Юнайтед Энерджи", связанная с бизнес-империей Игоря Коломойского, увеличила доступ к импорту электроэнергии из России в ноябре в пять раз - доступ к 1,1 ГВт сечения для импорта электроэнергии из РФ в ноябре выкупили 4 компании.

Об этом сообщил сайт Энергореформа.

По данным "Укрэнерго", ООО "Юнайтед Энерджи" (имеющее контракты на поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского и братьев Суркисов) увеличило выкупленный на ноябрь объем в пять раз – до 500 МВт.

Три другие компании выкупили гораздо меньше. Так, ООО "Де Трейдинг" ("Донбассэнерго" Максима Ефимова) приобрело 309 МВт сечения (+2,66% к октябрю), ООО "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко – 281 МВт (+12,9%). Кроме того, доступ к 10 МВт выкупило ООО "Укрторгэнерджи" (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук, в середине августа основной вид деятельности сменился с производства э/э на торговлю).

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. В действительности с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки. Так, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч.