Новые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" содержат пересмотр транзитного тарифа

"Нафтогаз Украины" в новых исковых требованиях против "Газпрома", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом в понедельник сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и главное - мы требуем пересмотреть транзитный тариф", - написал он в Facebook, утверждая, что "право требовать пересмотра тарифа предусмотрено в самом контракте".



Витренко напомнил, что предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу, а лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, "который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" летом 2009 года", не отвечал формальным требованиям. В связи с этим "Нафтогаз" отправил российской компании новый запрос о пересмотре тарифа 13 марта 2018 года. "Именно с этой даты и до окончания контракта (1 января 2020 года) мы сейчас и требуем пересмотреть транзитный тариф", - заключил топ-менеджер.



"Нафтогаз Украины" в новых исковых требованиях против "Газпрома", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит обязать российскую компанию предоставить "декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории", сообщил Витренко.



На своей странице в Facebook он перечислил основные исковые требования, среди которых - вопрос поставок газа в Донбасс.



"Наши другие основные требования (упрощенно): <...> декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые "Газпром" якобы продолжает проводить. Мы просим арбитраж, в частности, обязать "Газпром" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые предоставил "Нафтогаз", без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом", - написал он.



В декабре 2017 года в компании "Нафтогаз" заявили, что не будут оплачивать поставки газа на неподконтрольные Киеву территории Донбасса в соответствии с решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. В то же время Витренко сообщил о требованиях "Газпрома" оплатить поставки газа в Донбасс на сумму около $1,3 млрд.

