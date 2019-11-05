Вакарчук обратился в ГПУ, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на "активистов"

Руководитель фракции "Голос" Святослав Вакарчук отправил обращения в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины в связи с делами о нападениях на "общественных активистов".



Как сообщает партия "Голос" на своей странице в Facebook, все три официальные обращения содержали два требования: предоставить информацию о текущем состоянии расследований нападений на "активистов" и предпринять меры для завершения расследований в "разумные сроки".



Как сообщалось, 4 ноября годовщина смерти "активистки" Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле её дома в Херсоне. Она скончалась 4 ноября 2018 года в больнице в Киеве.



Пятеро причастных к нападению на Гандзюк были задержаны полицией, в том числе глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник народного депутата Игорь Павловский. Рассмотрение дела в суде продолжается, а один из подозреваемых Алексей Левин (Москаленко) объявлен в розыск.

