Премьер: в следующем году на обслуживание госдолга пойдет 141 млрд грн

В следующем году государство потратит 1,2 трлн грн, из которых 141 млрд грн пойдет на обслуживание государственного долга. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает корреспондент УНН.



"Расходы общего бюджета Украины на 2020 год мы видим в районе 1 трлн 195,3 млрд грн. Основная статья расходов, которую мы там видим, - это обслуживание госдолга - это 141 млрд грн", - отметил Гончарук.



При этом Премьер добавил, что на 2020 год запланированы максимальные выплаты по долгам, что потребует от государства максимального использования средств бюджета.



Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 3 ноября вечером принял проект Бюджета-2020 ко второму чтению в Верховной Раде.

