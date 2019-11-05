В правительстве не исключили возможного повышения налогов в следующем году

В проекте Государственного бюджета на следующий год не заложено повышение налогов, впрочем правительство допускает возможность все же их увеличения в ходе дискуссий в парламенте. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает корреспондент УНН.



"Мы в этом документе не предлагаем повышать налоги. Правительство не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов. Мы допускаем, что в ходе дискуссий в парламенте, с коллегами мы будем видеть по отдельным позициям, что такое возможно", - отметил Гончарук.



По его словам, сейчас правительство видит источники поступления дополнительных средств в борьбе с коррупцией, повышении эффективности государства и уменьшении теневого сектора экономики. Так, Кабмин уменьшил в следующем году расходы на обслуживание правительства и в целом органов госвласти в среднем на 10%.



При этом, премьер добавил, что на следующий год запланированы максимальные выплаты по долгам, что потребует от государства максимального использования средств бюджета.

