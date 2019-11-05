Сотрудника СБУ будут судить за продажу наркотиков жителям Донбасса

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Службы безопасности Украины, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 5 ноября.



"Было установлено, что сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям наркотическое средство – канабис", – говорится в сообщении.



Открыто уголовное производство по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 УК Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

