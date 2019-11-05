Порошенко проигнорировал допрос ГБР

Порошенко проигнорировал допрос ГБР

Экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, сообщают 5 ноября Українські новини.

"Его не было", - сказал представитель ведомства.

Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.

Как известно, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко.


13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.