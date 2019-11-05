Порошенко проигнорировал допрос ГБР
Экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, сообщают 5 ноября Українські новини.
"Его не было", - сказал представитель ведомства.
Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.
Как известно, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.
В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.
Источник: Корреспондент
12:44