Порошенко проигнорировал допрос ГБР

Экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, сообщают 5 ноября Українські новини.



"Его не было", - сказал представитель ведомства.



Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.



Как известно, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко.





13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.



В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.

