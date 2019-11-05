На строительство дорог в следующем году выделят более 73 млрд грн

В следующем году правительство выделит на строительство дорог более 73 млрд грн. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает корреспондент УНН. "На следующий год мы закладываем рекордную сумму на строительство дорог. В Дорожном фонде, мы надеемся, останется 73,7 млрд грн. Это большая, но недостаточная сумма, чтобы построить дороги", - отметил Гончарук.



По его словам, кроме того, правительство будет искать другие источники финансирования этой сферы, а также пытаться привлечь средства от иностранных партнеров для реализации отдельных проектов.



При этом премьер добавил, что также государство будет искать инвесторов для строительства и восстановления взлетно-посадочных полос аэропортов и инфраструктуры вокруг них.



Напомним, Министерство инфрастуктуры за пять лет планирует построить и восстановить 24 тыс. км украинских дорог.

