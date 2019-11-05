В Бюджет-2020 добавили 2,2 млрд грн для зарплат учителям

В Государственный бюджет на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату заработных плат учителям, это позволит всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность 30%. Об этом сообщила во время презентации проекта Бюджета-2020 министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает корреспондент УНН.



"В проекте бюджета закладываем средства на решение важной проблемы, которая сопровождала предыдущие правительства, - это выплата заработных плат учителям из расчета старого контингента", - сказала Новосад.



По ее словам, ранее государство платило зарплату по количеству детей, что значительно меньше реалистической, а это значит - просто не доплачивало учителям.



"Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным на сегодня. Это позволит всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не играть надбавками и доплатами так, как это любят делать на местах", - сказала Новосад.

