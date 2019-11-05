Гончарук: В следующем году пенсии вырастут, но не очень

В проекте Государственного бюджета на 2020 год пенсии индексированные. Они вырастут, но не очень.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации журналистам подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа. Презентация проходит в Доме правительства.



"Конечно, пенсии индексированы. Они вырастут. Вырастут не сильно. К сожалению. Мы хотели бы, чтобы у нас была возможность их увеличить в два-три раза, но для этого нужен очень серьезный ресурс. Еще раз повторюсь, для этого нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее ", - отметил Гончарук.



Он также рассказал, что Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь людям старше 80 лет.



"То есть это люди, которые, как правило, сами вообще не могут справиться со своими жизненными обстоятельствами, за ними некому присмотреть ... Мы им решили оказать помощь в первую очередь. Конечно, мы будем стараться это делать и для других категорий, как только у нас появится для этого достаточный ресурс ", - сказал премьер.



Как сообщал Укринформ, 5 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представят журналистам подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады.

